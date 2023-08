Trump incriminato per il tentativo di ribaltare le elezioni del 2020

NEW YORK " Rapido, indipendente, aggressivo. L'uomo che hadue volte Donald(prima per le carte riservate sottratte alla Casa Bianca e ritrovate in un gabinetto del resort di Mar - a - Lago e ora per l'incitamento alla rivolta del 6 gennaio),...Donaldstatoper la terza volta: dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete a Mar - a - Lago, l'ex presidente statoper l'assalto al ...Donaldè statoper la terza volta: dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete a Mar - a - Lago, l'ex presidente è statoper l'assalto al ...

Trump incriminato: ha diffuso falsità e cercato di usare la folla per restare al potere Il Sole 24 ORE

ROMA. L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incriminato per la terza volta. Questa volta per l'assalto al Congresso avvenuto nel 2021 quando un gruppo di sostenitori di Trump entrò nel Camp ...L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrà comparire domani in tribunale a Washington. È accusato di cospirazione e intralcio alla giustizia.