Trump incriminato | ecco i quattro capi d’accusa Ma lui rilancia | “Nel 2024 vincerò”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago – Donaldè statodi nuovo, per la terza volta in meno di cinque mesi e per un totale di 78di accusa. In questo caso, nei suoi confronti, c’è però un’accusa decisamente pesante: tentativo di sovvertire il risultato elettorale delle presidenziali americane del 2020. Per l’esattezza, sonoi reati contestati all’ex presidente Usa, tra i quali il più grave è appunto quello di “aver cospirato per frodare gli Stati Uniti”., le accuse pesantissime Gli altri trecontestati al tycoon riguardano il tentativo di interrompere una procedura ufficiale e l’aver preso parte a un piano per negare al popolo i diritti civili sanciti dalla legge o dalla Costituzione. “Ciascuno di questi ...