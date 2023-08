(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, dovrà comparire in tribunale a Washington domani dopo esserenuovamenteperaldel 6 gennaio 2021. Stando all’atto di accusa, depositato dall’ufficio del consigliere speciale Jack Smith, nei confronti del tycoon sono stati avanzati quattro capi d’accusa per cospirazione e intralcio alla giustizia. L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, dovrà comparire domani in tribunale a Washington. È accusato di cospirazione e intralcio alla giustizia Donald“era determinato a restare al potere” pur avendo perso le elezioni. Si legge nell’atto di incriminazione.dovrà comparire davanti al giudice della corte federale del Distretto di Columbia, dopo essere ...

Donaldincriminato per la terza volta: dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete a Mar - a - Lago, l'ex presidenteincriminato per l'assalto al ..., che èconvocato a comparire in tribunale questo giovedì a Washington davanti a un giudice, ha commentato la notizia sulla sua piattaforma social Truth , parlando di "interferenza ...Donaldincriminato per la terza volta: dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete a Mar - a - Lago, l'ex presidente èincriminato per l'assalto al ...

Donald Trump è stato incriminato per l’assalto al Congresso Corriere della Sera

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrà comparire domani in tribunale a Washington. È accusato di cospirazione e intralcio alla giustizia.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...