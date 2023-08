La prima parte di stagione del VillaBsc Grosseto Under 18 si è conclusa con una vittoria. Le Under 13 del Big Mat Bsc Grosseto sono campionesse regionali di softball. La prima squadra ...Si sono astenuti Carla Munari, Matteo Rodighiero e Alba, mentre i membri della Lega Paola ... Arriviamo quindi al primo3 3, dopo esattamente 29 anni da quel primo torneo in onore dell'...... deceduta all'ospedale 'Santa Maria delle' di Ravenna il 30 novembre 2013. Come afferma ... per l'organizzazione dell'evento, che sin dalla prima edizione appunto del'Josianne Tchameni' ...

Trofeo Croci Under 12: Spettacolo di Baseball in Diamante Quotidiano Sportivo

La vittoria al Rafa Nadal Tour è il segnale che in famiglia i geni sono decisamente buoni: ad appena 12 anni Jamie ha già calamitato le attenzioni dell'universo della racchetta ...MANFREDONIA (FOGGIA) - "Il 53° Torneo Interparrochiale trofeo The Lion Matteo Piemontese è giunto al termine. E' stata una ...