Trieste | lo scettro di Carlotta del Belgio torna a casa | quanto vale il tesoro

Lodell'imperatrice Carlotta del Belgio, imperatrice del Messico, di cui si erano perse le tracce, torna al Castello di Miramare.... come i bolognesi di Guccini, è vero anche che può capitare che asi lamentino perché non ... ": Dopo un paio di stagioni di sfide con la Juve, avete ora voi in mano lodella Serie A. ...Lodell'imperatrice Carlotta del Belgio, imperatrice del Messico, di cui si erano perse le tracce, torna al Castello di Miramare.La Fondazione CRTrieste ha acquisito un prezioso tesoro storico: lo scettro appartenuto all’imperatrice Carlotta del Messico. Sarà esposto al Castello di Miramare, casa da lei tanto amata.Lo scettro dell'imperatrice Carlotta del Belgio, imperatrice del Messico, di cui si erano perse le tracce, torna al Castello di Miramare. (ANSA) ...