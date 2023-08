Treni regionali | in arrivo il nuovo biglietto digitale Ecco cosa cambia

Tre delle principali linee di collegamento presenti all'interno dei confinisono infatti ... Leggi Anchelumaca, passeggeri dimenticati e collegamenti una volta al mese: il governo ...To Bernardino Chiaia , oltre che degli assessoriFabrizio Ricca , Andrea Tronzano e della ...di euro da Collegno Centro a Cascine Vica e infine 57 milioni di euro per l'acquisto di 8. ...... assistenza sanitaria, previdenza dei deputati che è di 1000 euro, addizionalie comunali ... ogni deputato, anche Fassino, gode di libera circolazione su territorio italiano e non paga, ...

Arriva il biglietto digitale per i treni regionali AGI - Agenzia Italia

A partire dal 5 agosto 2023, il nuovo biglietto digitale per i treni regionali, acquistabile su App, sito di Trenitalia, agenzie di viaggio e altri operatori abilitati.Le prime esperienze raccolte dalle FFS con un progetto pilota tra Losanna e Ginevra mostrano che, grazie all'installazione di dispositivi per la videosorveglianza sui treni regionali, possono essere ...