Tredicenne ucciso da un pirata della strada | Tosi | Vergognoso che sia ancora libero

...ha falciato con l'auto Chris e poi è scappata vigliaccamente con il corpo del ragazzino... Il pirata della strada e il ragazzinoIl pirata in questione è un operaio veronese di 39 anni ...La cronaca locale e nazionale segnata da diverse tragedie della strada come quella di Chris Obeng Abom, ilinvestito eda un'auto pirata nel veronese: il padre del ragazzo lavora ...'La tragica morte di Chris, appena, ma ancora più il suo abbandono per strada, lasciano di stucco. Non resta che la vicinanza ai disperati genitori e la preghiera silenziosa'. Lo dice al Sir mons. Domenico Pompili, vescovo ...

Tredicenne ucciso da un'auto pirata vicino Verona AGI - Agenzia Italia

"Il pirata della strada che ha investito e ucciso il povero Chris Obeng Abom (se lo avesse ... con l'auto Chris e poi è scappata vigliaccamente con il corpo del ragazzino tredicenne esanime a bordo ...Casa, scuola e campo di calcio. La vita del tredicenne (avrebbe compiuto 14 anni il 2 settembre prossimo) era scandita da questo. Era tesserato con la Polisportiva Negrar, giocava in attacco, sognava ...