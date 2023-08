Travolto da auto su marciapiede | niente da fare per il 18enne

Leggi su notizie

(Di mercoledì 2 agosto 2023)da un’su undurante un incidente con un’altra vettura, purtroppo per il passantenon c’è stato assolutamente nulla daIl cuore delnon ha retto. Si è spento all’ospedale ‘Niguarda‘ il ragazzo canadese che, nella giornata di ieri, è statoda un’. La stessa che si è scontrata pochi attimi prima con un’altra vettura. Il tutto è accaduto a Milano, precisamente in viale Umbria. Secondo quanto riportato da alcune fonti locali pare che il ragazzo, poco prima dell’incidente, stesse passeggiando sulinsieme ai genitori. Gli stessi che sono tutt’ora sotto shock per la grave perdita. L’impatto è stato a dir poco terribile: l’, in precedenza si era ...