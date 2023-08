Tragedia in Costa Rica | calciatore divorato da un coccodrillo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Jesus Alberto Lopez Ortiz,del Deportivo Rio Canas inè mortoda undopo un tuffo in un canalee lutto nel mondo del calcio centro ameno: inJesus Alberto Lopez Ortiz,dilettante del Deportivo Rio Canas, è morto,da un. Secondo la ricostruzione il giovane, 29 anni, si era tuffato in un canale per rinfrescarsi, non accorgendosi della presenza del predatore. Impossibili i soccorsi dei presenti, che non hanno potuto fare altro che assistere inermi alla scena. L’uomo lascia una moglie e due figli.