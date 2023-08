Traffico Roma del 02-08-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 agosto 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare in graduale diminuzione iltra laFiumicino e la diramazioneSud accade lo stesso anche sul interna tra Cassia bis e Prenestina tutto regolare sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est migliorano le condizioni di viaggio sulla Pontina in particolare dopo le difficoltà tra il Gray Castel di Decima causate da un incidente in direzione Latina risolto Anche l’incidente siamo ora Ostia che ha provocato la momentanea chiusura di viale delle Repubbliche Marinare in prossimità di Corso Duca di Genova in direzione del Porto proseguono i lavori notturni lungo la tangenziale est cantieri che riguardano la Galleria della Nuova Circonvallazione interna chiusa in entrambe le direzioni ...