Traffico Roma del 02-08-2023 ore 18 | 30

(Di mercoledì 2 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione nessuna cambiamento di rilievo sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna Dov’è ilrimane maggiormente presente tra Pontina e Tuscolana soloanche in interna tra Cassia bis e Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina il pomeriggio prosegue senza particolari problemi per chi viaggia sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est e rimane maggiormente trafficata la Pontina in uscita dalla capitale in particolare per un precedente incidente che ha rallentato gli spostamenti tra il e Castel di Decima a Ostia tensione su Viale delle Repubbliche Marinare momentaneamente chiusa per un incidente in prossimità di Corso Duca di Genova in direzione dell’aeroporto rallentamenti possibili per un incidente già ...