Traffico Roma del 02-08-2023 ore 17 | 30

(Di mercoledì 2 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna solointenso tra l’ostiense la diramazioneSud stesse condizioni di viaggio in interna tra Cassia bis Salaria e successivamente tra Nomentana e Prenestina in aumento gli spostamenti anche qui senza altre difficoltà in uscita dasul tratto Urbano A24 così come sull’intero percorso della tangenziale est Maggiore attenzione sulla Pontina Perché a causa di un veicolo in avaria gli spostamenti hanno subito ulteriori rallentamenti Castel di Decima verso Pomezia accade lo stesso sulla via del mare questa volta però per la presenza di un incidente in prossimità di via di Castel Fusano un tamponamento anche via Ardeatina Aquila transito viene tramite Samsung Nico alternato all’altezza di via Dei numisi ...