Traffico Roma del 02-08-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Luceverdeun buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna possibili rallentamenti perintenso tra la via Laurentina la diramazioneSud si viaggia senza disagi di rilievo sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est Maggiore attenzione sulla Pontina dove per un precedente incidente in prossimità di un tratto anche interessato dai lavori in corso ulteriori rallentamenti tra via Montedoro e Castelno verso l’Eur disagi possibili anche Provenendo dain particolare tra Tor de’ Cenci e Castelno ancora per la presenza di un incidente siamo ora al Ostiense Maggiore attenzione lungo Largo Enea Bortolotti altezza Viale Guglielmo Marconi e acittà ...

... nonché delle riconosciute potenzialità di principale polo del medio Adriatico nelaereo internazionale e di appendice territoriale privilegiata degli scali di'. Chiede con forza alla ...non si è fatta in un giorno e Palermo non si aggiusta in un anno": si potrebbe sintetizzare con ... con via Volturno che era diventata uno dei gioghi più significativi delcittadino; in ..."A Parigi sono in servizio 10 taxi ogni 1.000 abitanti, ace ne sono 3, a Rimini uno che, ... contrastare l'aumento delveicolare e alla scarsità dei parcheggi, rianimando così anche il ...

Traffico Roma del 02-08-2023 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

L'analisi di OpenSignal sul traffico di rete in Italia mostra un calo delle performance dalla fascia mattutina a quella serale.Si tratterebbe di uno “svio”, quello avvenuto al Tram della Linea 3 a San Lorenzo a Roma questa mattina alle 10:30. Il mezzo pubblico è uscito dal binario a causa di un oggetto metallico nel binario f ...