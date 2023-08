Traffico Roma del 02-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione per un veicolo che ha preso fuoco del lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Nomentana e Tiburtina perintenso invece ci sono code in esterna dalla Laurentina l’appia per un incidente incolonnamenti sulla Pontina tra Pomezia Nord Castelno in direzione dicode anche verso Pomezia per lavori tra Castel di Decima Castelno sempre per un incidente si rallenta poi su viale Marconi all’altezza del Lungotevere San Paolo è ancora per incidente rallentamenti lungo la Cassia nei pressi della Giustiniana nelle due direzioni per quanto riguarda i trasporti circolazione rallentata sull’ alta velocità Firenzeper un guasto all’altezza di chiusi i treni alta velocità possono essere instradati sulla linea ...