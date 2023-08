Traffico Roma del 02-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 agosto 2023) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto risolto l’incidente sul raccordo anulare che aveva provocato code tra Boccea Aurelia sulla carreggiata esterna ilsi è normalizzata mentre ancora intenso in coda tratti tra Ardeatina e Casilina su ambedue le carreggiate prudenza nella guida nel tratto sulla carreggiata interna Viene segnalato anche un incidente sempre in interna per lavoro si rallenta tra Cassia e Salaria cantiere incolonnamenti sulla Pontina verso Latina abbiamo code trattore 200 e Castelno è in direzione diinvece nel tratto Pomezia Castelno che resta chiuso per un incendio Lungotevere di San Paolo verso via Ostiense ancora in corso gli interventi possibili disagi sulle vie adiacenti riguardo ai trasporti la linea tram 19 limitata Valle Giulia è sostituita da bus per ...