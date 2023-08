Traffico Roma del 02-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazionee spostamenti momento sulla rete viaria del territorio in particolare sulle consolari in ingresso asegnaliamo code sulla nozione disud da Torrenova Verso il raccordo anulare sul Raccordo Anulare e fine in carreggiata interna tra le uscite Casilina Ardeatina lungo il tratto Urbano della A24L’Aquila code da Tor Cervara la tangenziale est e sulla via Pontina ci sono incolonnamenti perintenso tra Pomezia e Castel di Decima versovi segnaliamo al momento file tra ciglia e Vitinia tratti in coda in via Cristoforo Colombo è lungo la via Ostiense in zona Selva Candida oggi lavori a via Pallanza previsto lo stop ai mezzi pesanti deviazione modifiche per i bus di zona infine in tema ...