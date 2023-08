Tra nuove assunzioni e attenzione alle dipendenti donne | il modello Poste è un caso di studio

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Quello del lavoro è un dossier sempre caldo, tanto più in questo momento, tra il dibattito sul salario minimo e le preoccupazioni dei comuni per lo stop al reddito di cittadinanza. E mentre l'Istat comuinica che il tasso disoccupazione scende al 7,4 per cento in Italia, per giugno 2023 rispetto al mese precedente, gli esempi positivi non mancano.Italiane, che è quasi un, ha avviato un ampio piano didi nuovo personale qualificato e dal 2017 a oggi ha assunto circa 26 mila persone. Il gruppo, fa sapere la stessa società, è il primo datore di lavoro in Italia, con circa 120 mila, presenti in ogni angolo del paese, e appartenenti a quattro diverse generazioni di cui il 53 per cento di genere femminile. È infatti donna il 44 per cento dei ...