Toyota Land Cruiser | svelata la nuova generazione Sarà anche mild-hybrid – FOTO

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Quello diè un nome che, nel mondo automotive, non ha bisogno di presentazioni: parliamo di una “istituzione” su quattro ruote che esiste dal 1951, venduta in oltre 11,3 milioni di unità. Per il 2024 il modello si rinnova da cima a fondo, rimanendo ancorato alla tradizione: ecco quindi che le linee esterne si fanno più squadrate, muscolose ed evocative, ispirate a quelle delledegli anni Settanta. Lunga 492 cm e disponibile in configurazione a cinque o sette posti, l’auto continua a sfruttare un telaio a longheroni – ideale per il fuoristrada e più rigido del 50%; mentre la rigidità strutturale carrozzeria-telaio è cresciuta del 30% – pensato per ottimizzare comfort e maneggevolezza. Tuttavia, non mancano elementi tecnici assolutamente moderni, come la fanaleria ...

DESIGN ED INTERNI NuovaCruiser poggia sulla piattaforma GA - F , con schema a longheroni e misura 4.920 mm lunghezza x 1.980 mm larghezza x 1.870 mm altezza, con un passo di 2.850 mm. Il ...Nuova piattaforma, tanta tecnologia e arriverà anche la versione mild hybrid Debutto mondiale online per il nuovoCruiser, in vendita da ottobre e atteso su strada entro la metà del 2024. Realizzato sulla piattaformaGA - F, utilizzato anche dallaCruiser 300 non disponibile in Europa ...Siete curiosi di sapere com'è fatta nuovaCruiser Il reveal si è svolto la notte tra martedì 1° agosto e mercoledì 2 agosto , quando alle nostre 3:00 del mattino (le 10:00, in Giappone) iniziava la world première in diretta ...

Toyota ha presentato in anteprima mondiale il nuovo Land Cruiser, un modello che da oltre 70 anni si distingue per la sua forza e affidabilità nel panorama automobilistico globale. In questa guida, ...The new Toyota Land Cruiser 250 is underpinned by the same LC 300 platform with a few revisions and hybrid powertrains ...