Cruiser 2024 , il fuoristrada tuttofare del Marchio giapponese arriva nella sua nuova generazione, la tredicesima. Da sette decadi è uno dei riferimenti per l'off - road affidabile anche ...ARRIVA A METÀ DEL 2024 - La nuovaCruiser , l'è ultima di una lunga stirpe di fuoristrada che dal 1951 ha totalizzato oltre 11,3 milioni di unità vendute. La casa giapponese aprirà le ...Siete curiosi di sapere com'è fatta la nuovaCruiser L'appuntamento è per la notte tra martedì 1° agosto e mercoledì 2 agosto , quando alle nostre 3:00 del mattino (le 10:00, in Giappone) inizia la world première in diretta video : ...

Toyota Land Cruiser 2024, il fuoristrada doc è tutto nuovo QN Motori

Ha uno stile ispirato ai modelli del passato, ma la nuova Land Cruiser è una fuoristrada molto moderna, con le carte in regola per bissare il successo delle generazioni precedenti.Questa notte in Giappone la Toyota ha tolto i veli alla nuova Land Cruiser per il 2024, una versione completamente aggiornata nella piattaforma e che presto vedrà l'arrivo di un nuovo motore ibrido tu ...