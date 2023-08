Toti | “Dal fondo sanitario nazionale 3 | 4 miliardi alla Liguria”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 2 agosto 2023) GENOVA – “Come Conferenza delle Regioni abbiamo approvato con grande senso di responsabilità il riparto del2023.spettano 3,4di euro con un incremento rispetto al 2022 di circa 70 milioni. Riteniamo sia un primo positivo risultato non sufficiente però a coprire i maggiori costi anche dovuti alle spese energetiche”. Il presidente della RegioneGiovanniinterviene così dopo l’approvazione da parte della Conferenza delle Regioni del riparto del2023. “L’auspicio – continua Giovanni– è che le risorse, come peraltro evidenziato anche dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, vengano implementate per far fronte al fabbisogno di personale e agli ...