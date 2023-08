... stamane, prima del briefing con i giornalisti, è arrivato via social l'annuncio di un 'nuovo acquisto' proveniente da Italia Viva: ''Benvenuto al consigliere regionale dellaMaurizio,...... stamane, prima del briefing con i giornalisti, è arrivato via social l'annuncio di un 'nuovo acquisto' proveniente da Italia Viva: ''Benvenuto al consigliere regionale dellaMaurizio,...'Benvenuto in Forza Italia al consigliere regionaleMaurizio. Siamo felici che abbia scelto di aderire al nostro modello di Buongoverno, per la crescita ed il lavoro. Giovedì ...

Toscana: Sguanci (consigliere regionale e presidente Q1) lascia Renzi per Forza Italia. Giani: “Deluso” Firenze Post

Sono rimasto sorpreso, ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, “perché proprio in occasione del piano regionale di sviluppo, quindi la scorsa settimana, avevo avuto con il ...”Rosato con noi E’ una persona che stimo ma non abbiamo mai annunciato il suo nome, non c’è nessuna trattativa in corso. Poi, se ci sono altre persone del suo partito che vogliono aderire, ne parliam ...