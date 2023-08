Torre del Greco | la generosità di Pasquale | donati gli organi in tutta Italia

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: 3 minuti"Nostro fratello è stato in vita una persona generosa: aveva sempre una parola di conforto e un consiglio per tutti. Posso dire che anche in punto di morte si è dimostrato un generoso e, pur nel dolore inconsolabile che in questo momento ci accompagna, siamo consapevoli che grazie a lui sette famiglie hanno potuto gioire". A parlare è Iole Costabile, 43 anni didel, sorella di, di due anni più grande, morto due giorni fa. Dal suo corpo sono stati prelevati ed impiantati ad altre persone le cornee, i reni, il cuore e il fegato: "Fegato – spiega la donna – che i medici ci hanno spiegato essere talmente grande che hanno potuto ricavarne due". Oggi nella chiesa della Madonna del Carmine si sono tenuti i funerali di, il più grande di quattro fratelli (oltre a Iole ci ...