Torino-Lens oggi | amichevole calcio | programma | orario d’inizio | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Dopo le vittorie contro FeralpiSalò e Modena, ilè pronto a scendere in campo di nuovo, mercoledì 2 agosto. I granata saranno di scena sul campo dei francesi del. Il match, condi inizio previsto alle ore 19.00, al momento non è previsto che venga trasmesso né in tv né in. I padroni di casa sono reduci da un’ottima annata in Ligue1, chiusa al secondo posto con un solo punto di ritardo dal Paris Saint-Germain campione. Per la squadra di Ivan Juric si tratta della prima sfida contro una formazione straniera in questo precampionato. Domenica 6 agosto, invece, ilaffronterà un’altra compagine francese, il Reims. Di seguito il calendario e ildi, gara anichevole che si giocherà ...