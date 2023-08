Tomaso Trussardi | dopo Michelle Hunziker innamorato di una ex gieffina?

(Di mercoledì 2 agosto 2023), 40 anni , e Dayane Mello sono stati fotografati a Paestum durante l'evento 'Premio Moda Città dei Templi Edizione VII': lei in versione madrina, lui a ritirare il riconoscimento per ...

, 40 anni , e Dayane Mello sono stati fotografati a Paestum durante l'evento 'Premio Moda Città dei Templi Edizione VII': lei in versione madrina, lui a ritirare il riconoscimento per ...Desideravamo, lui,e io, acquistare un ristorante a Bergamo Alta, la Taverna del Colleoni, ma anche stavolta la trattativa si inceppò. Percassi, pignolo e guardingo, controllò ogni ...Nuovo amore in vista perL'ex marito di Michelle Hunziker sarebbe stato "beccato" in compagnia di una nuovissima fiamma, durante un evento legato al mondo della moda, andato in scena lo scorso 29 luglio . ...

Tomaso Trussardi, dopo Michelle Hunziker flirt con Dayane Mello TGCOM

Durante un evento mondano a Paestum Tomaso Trussardi avrebbe dimostrato un'inaspettata complicità con un'ex concorrente del GF Vip.Tomaso Trussardi dopo l’addio a Michelle Hunziker flirta con una ex gieffina Impazza il gossip che riguarda l’ex marito della conduttrice televisiva, ma al momento ci sono solo supposizioni nate da ...