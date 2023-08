Tiro con l’arco | Mondiali Berlino 2023 | Italia maschile in semifinale | eliminate le donne

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’diconè inaidied è in piena corsa per il pass olimpico per Parigi 2024. Nella prova a squadre della competizione iridata in corso di svolgimento in Germania, grande prova degli azzurri Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli che sconfiggono Israele, Usa e Indonesia e conquistano lamondiale. Venerdì alle 16:03 affronteranno i campionissimi della Corea del Sud: in palio c’è la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Infatti le prime tre nazioni iridate si qualificano. Nell’altrasaranno protagoniste Giappone e Turchia. Niente da fare invece per la Nazionale femminile: Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati sono state ...

