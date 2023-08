Tiro con l’arco | impresa Italia! Azzurri in semifinale ai Mondiali | lotta per il pass olimpico! Fuori le donne

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Mattinata agrodolce per i colorinella seconda giornata dei2023 dicona Berlino, che ha visto lo svolgimento dei primi scontri diretti nelle prove a squadre monosesso di ricurvo. La bella notizia in casa Italia riguarda il terzetto maschile, capace di vincere tre incontri consecutivi approdando ine restando in corsa per la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Parigi 2024. Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, 12mi nel ranking round di ieri, hanno rischiato grosso già al turno preliminare contro Israele (n.21 del seeding) spuntandola solo allo shoot-off per 28-26 dopo aver pareggiato i conti nelle quattro volée regolamentari (53-53, 56-54, 56-56, 53-55 i parziali) e accedendo agli ottavi. A quel punto i Campioni d’Europa in carica, reduci ...