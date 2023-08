Tina Cipollari | la furia di Pinuccia | “Felice se Pier Silvio la caccia”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 2 agosto 2023) In questi anniDella Giovanna eci hanno regalato numerose litigate a Uomini e Donne. L’ottantunenne di Vigevano nel bel mezzo di una catfight ha anche minacciato di denunciare l’opinionista del dating show. Lontana dagli studi mariani adessoha inciso un singolo ed ha anche rilasciato un’intervista a Tag24, nella quale si è scagliata contro la sua nemica. L’ex dama del Trono Over ha dichiarato che saràsecaccerà lada Uomini e Donne. Probabilmentesi riferisce al rumor (già smentito) secondo il quale Berlusconi avrebbe voluto allontanare la vamp da Mediaset. La signora ha poi escluso un suo ritorno a Uomini e Donne, almeno come dama, sarebbe invece pronta a tornare in ...