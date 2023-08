Il piano di delayering (di focalizzazione) per la cessione di NetCo sta procedendo secondo i programmi stabiliti: dopo la decisione del Cda didello scorso 22 giugno di avviare in esclusiva la ......del più importante festival europeo dedicato al giornalismo investigativo e di reportage che... come il francese Marco Nassivera (2015 - 2019, e poi ancora nel 2022), il britannicoTravers ...Come orientarsi tra cuore e ragione Lo abbiamo chiesto a Carmine Cassandra , responsabile di redazione di Fantacalcio.it , la testata del fantasy game ufficiale della Serie A

Tim torna a crescere in Italia dopo 5 anni La Sicilia

Nel secondo trimestre i ricavi totali di Tim hanno toccato i 4 miliardi (+2,8%), i ricavi da servizi i 3,7 miliardi (+1,8%) e l'ebitda 1,6 miliardi (+5,6%). La perdita di 124 milioni è dimezzata (da u ...Nella partita della vendita delle rete di Tim, il MEF scende in campo al fianco di CDP e il fondo F2i, con un ingresso nel capitale del 35%. Quale sarà la reazione di Kkr