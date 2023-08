Tim torna a crescere in Italia dopo 5 anni

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 2 agosto 2023) MILANO – Nel secondo trimestre i ricavi totali di Tim hanno toccato i 4 miliardi (+2,8%), i ricavi da servizi i 3,7 miliardi (+1,8%) e l’ebitda 1,6 miliardi (+5,6%). La perdita di 124 milioni è dimezzata (da un rosso di 279 milioni dello stesso periodo del 2022). Ini ricavi registrano la prima crescita20 trimestri (+0,6%) a 2,9 miliardi, i ricavi da servizi ammontano a 2,6 miliardi e sono in via di stabilizzazione, con una differenza anno su anno pari a -0,9% (-2,4% nel primo trimestre 2023). I ricavi da servizi fissi sono stabili (+0,2%).21 trimestri, il trend dell’ebitda si è stabilizzato: +0,5% a 1,1 miliardi. Il piano di delayering (di focalizzazione) per la cessione di NetCo sta procedendo secondo i programmi stabiliti:la decisione del Cda di Tim dello scorso 22 giugno di avviare in ...