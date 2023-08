...dopo la pubblicazione di una clip di 15 secondi postata su Douyin (la versione cinese di) ... Ovviamentesapete nulla di me", ha scritto il parco sui suoi account, fingendosi l'orso di 4 anni. ...Ma la Mattelè solo Barbie visto che ha ideato e produce anche le famose carte Uno tanto ... Bisognerà recarsi sull'account ufficialedella Mattel e creare un video che annunci l'offerta del ...In un video di 15 secondi postato il 27 luglio su Douyin, la versione cinese di, la snella ...da orso di taglia troppo grande e un altro che osserva che la 'controfigura' deve soffrire...

Tiktok, non solo Ozempic: ora spopola la (pericolosa) alternativa naturale WIRED Italia

Il primo è francese, il secondo è la versione italiana. Sono giochi molto simili (ma non indistinti) che prevedono di far rotolare le palle per avvicinarle il più possibile a un bersaglio più piccolo.L'artista romana racconta di sé, delle sue opere-denuncia e della fatica di essere stata per tanti anni considerata solo la «figlia di» ...