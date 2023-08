Ti basta un campione di urina per rilevare questo cancro | ti può salvare la vita

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Esiste un metodo meno invasivo e doloroso per diagnosticare un tipo diparticolarmente diffuso e letale. Ecco cosa dice la scienza. La ricerca scientifica contro ilper fortuna fa ogni giorno un piccolo passo in avanti, nell’obiettivo di arrivare alla soluzione definitiva per sconfiggere il male del secolo. Tra le novità più interessanti sufronte si segnalano due nuovi studi, pubblicati sulle riviste scientifiche Clinical Cancer Research e eBioMedicine. A condurli è stato un gruppo di ricercatori dell’Istituto catalano di oncologia, dell’Istituto di ricerca biomedica Bellvitge e dell’Ospedale Bellvitge di Barcellona. Stiamo parlando di uno dei tumori più diffusi e letali in assoluto. (Grantennistoscana.it)Gli studi in questione, condotti in Spagna, suggeriscono che ildell’endometrio (la ...