(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ladi TheAyo Edebiri è impaziente di entrare nel Marvel Cinematic Universe. Fresca di nomination ai premi Emmy per il ruolo di Sydney Adamu, l'attrice Ayo Edebiri sta per entrare nel Marvel Cinematic Universe, grazie alla suacipazione al. A gennaio Ayo Edebiri è entrata nel cast die nonostante non possa parlare del suo ruolo ha dichiarato pubblicamente di essere impaziente di lavorare al. "Adoro essere una spugna. Voglio solo imparare il più possibile. Sono eccitata perper non lo so; e per me va bene. Sento che quelle sono sempre le situazioni da cui ho beneficiato di più. Se non so cosa imparerò questo è …

Sono eccitata perper non lo so; e per me va bene. Sento che quelle sono sempre le situazioni da cui ho beneficiato di più. Se non so cosa imparerò questo è il miglior scenario possibile ...... Brave New World oppure in. approfondimento Secret Invasion, Emilia Clarke nelle ...i suoi crimini passati che viene cresciuta da Thanos per diventare una killer letale Chris Pratt è...Il ritorno delladi Black Widow Marvel UK ha celebrato con un poster su instagram il ritorno ... in particolare Captain America: Brave New World e a, David Harbour ...

Thunderbolts, la star di The Bear non vede l'ora di far parte del film Movieplayer

La star di The Bear Ayo Edebiri è impaziente di entrare nel Marvel Cinematic Universe.Thunderbolts is a significant project for Edebiri, as it is a massive cinematic event for Phase 5 of the MCU, but production has been halted due to the Writers Guild of America strike.