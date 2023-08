Thiago Motta | che sfuriata | «Il Bologna oggi non può competere in Serie A Barrow vada altrove»

(Di mercoledì 2 agosto 2023)didopo la vittoria del suoin amichevole contro l’Utrecht: le dichiarazioni del tecnicoha così parlato a Radio Nettuno dopo la vittoria del suosull’Utrecht. LE PAROLE – «Adnon siamo in grado diinA. Fra l’altro gli oltre 14.000 abbonati vogliono certe emozioni e non possiamo tradirli, hanno fatto un vero e proprio voto di fiducia. La squadra ha ragazzi fantastici ma serve più entusiasmo, uno stimolo in più, qualità e concorrenza in più. Serve investire se vogliamo migliorare.? Deve andare a dimostrarele sue potenzialità».

E' durissimo l'affondo di Thiago Motta dopo la vittoria contro l'Utrecht. "A oggi non siamo in grado di competere in Serie A - ha tuonato il tecnico del Bologna -. Fra l'altro gli oltre 14.000 ...Test amichevole per il Bologna allenato da Thiago Motta: dopo la partita contro l'Utrecht di mercoledì scorso (vinta per 2-1), il club rossoblù affronterà un'altra squadra olandese, ovvero l'AZ Alkmaa ...