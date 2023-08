The Equalizer 3 | Senza tregua | Denzel Washington | Il mio addio a Robert McCall | ora è in pace

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La conferma da parte di: The3, nei cinema dal 30 agosto, concluderà il ciclo diè pronto a direal giustiziere, personaggio che lo ha accompagnato per tre film e quasi 10 anni. L'attore premio Oscar conferma che The3:sarà l'ultimo capitolo del franchise diretto da Antoine Fuqua. Come ha rivelato il trailer di The3:si è trasferito nel Sud Italia per vivere finalmente un'esistenza pacifica. Stavolta, però, se la dovrà vedere addirittura con la mafia. "Non voglio dire ...

- Pubblicità - La fine è vicina per Robert McCall mentre Denzel Washington si prepara a interpretare l'assassino d'élite un'ultima volta in3 . Il noto attore americano parlando con Empire , ha rivelato il futuro di McCall nel terzo capitolo, anticipando che sarà la sua ultima apparizione nella serie. ' Non voglio dire che ...3 - Senza tregua Il mese di agosto si conclude, il 31, con l'arrivo in sala del terzo capitolo della saga action che vede come protagonista Denzel Washington . Diretto come sempre da ...3 " Senza tregua Antoine Fuqua al cinema dal 30 agosto Riprese tra Roma e Napoli per il terzo capitolo della saga dell'ormai ex agente della CIA in pensione interpretato da Denzel ...

Denzel Washington rivela che The Equalizer 3 sarà l'ultimo film ... Cinefilos.it

La conferma da parte di Denzel Washington: The Equalizer 3, nei cinema dal 30 agosto, concluderà il ciclo di Robert McCall.La star di The Equalizer 3 Denzel Washington conferma che il trequel di Antoine Fuqua sarà l'ultima volta in cui interpreterà il vigilante Robert McCall.