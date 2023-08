Test | Che Barbie sei?

Leggi su dilei

(Di mercoledì 2 agosto 2023) “You can be anything”, puoi essere chiunque. È questo il motto della bambola più famosa del mondo, che ha superato la boa dei sessant’anni restando sempre giovane, bella, brillante, versatile e soprattutto padrona di se stessa. Barbara Millicent Roberts, nata il 9 marzo 1959 (Pesci) a Willow, nel Wisconsin, dall’idea di Ruth Handler (moglie di Elliot, cofondatore della Mattel), ha fatto innamorare le bambine di decine di generazioni diverse. Più che vedersi proiettate come mamme di bambolotti leziosi e grassocci, le ragazzine hanno adorato e adorano la giovane donna slanciata che si prodiga in oltre trecento carriere diverse e ha una quantità infinita di abitini super-accessoriati da indossare. È la loro mini-me proiettata nel futuro. Ispirazione per piccole donnepuò davvero essere chiunque, dall’attrice all’astronauta, dalla scienziata alla reporter d’assalto, ...