Terre rare? Perché non servono nuovi giacimenti

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Le materie prime critiche sono essenziali per realizzare un’economia più sostenibile, ma sono anche moltoe distribuite in modo diseguale sul pianeta. Questo le rende un bene prezioso e conteso, e la loro sicurezza è diventata una delle principali preoccupazioni per i governi e le aziende di tutto il mondo. Tra le materie prime critiche vi sono le, un gruppo di 17 elementi della tavola periodica con utilizzi estremamente diversificati. Lesono utilizzate nella produzione di auto elettriche, turbine eoliche, pannelli solari, computer, smartphone e altri dispositivi elettronici. Sono inoltre utilizzate nella produzione di armi e munizioni. Cosa sono leLesono un gruppo di 17 elementi ...