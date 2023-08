Terracina “Miss Tempio di Giove” | torna il concorso di bellezza giunto alla sua 12^ edizione

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 2 agosto 2023)anche quest’anno “di”: ildisua 12^, andrà in scena venerdì 18 Agosto alle 21 nel suggestivo scenario di Piazza Garibaldi, a poche centinaia di metri dspiaggia e all’ombra dell’imponente Chiesa del Santissimo Salvatore. Il suo patron e factotum è sempre il conduttore first appeared on Temporeale Quotidiano. L'articolo Temporeale Quotidiano.