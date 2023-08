Tentato omicidio di una donna a Cinquefrondi | possibile movente passionale

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ci sarebbe ilalla base deldi una(Reggio Calabria). Unadi 48 anni è stata attinta da 6 coltellate. Un uomo di 52 anni avrebbedi uccidere l’ex compagna in casa sua. A quanto scrive la stampa locale il cinquantenne non accettava la fine della relazione conclusa da alcuni mesi e che lane avesse intrattenuto una nuova. Nella notte è scattata la caccia all’uomo che è stato fermato dai poliziotti del commissariato di Polistena. La quarantenne è stata ricoverata nel reparto di chirurgia toracica in prognosi riservata al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.