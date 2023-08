Tentato furto in abitazione | l’allarme e l’arrivo dei proprietari mettono in fuga i ladri VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoinnella serata di lunedi scorso. Quattro uomini, probabilmente di giovane età, con il volto travisato da mascherine sanitarie, approfittando dell’assenza dei, hannodi introdursi attraverso una finestra all’interno dell’posta sul piano strada in via Frascio a Vitulano. Scattatoe sopraggiunti i, i malviventi hanno dovuto desistere dall’intento e darsi alla. Sono ora in corso le indagini dei Carabinieri per risalire all’identità dei componenti del gruppetto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.