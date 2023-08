Tentata estorsione | denunciato parcheggiatore abusivo

La Polizia di Stato è riuscito a individuare Pecoraro che ieri mattina è stato arrestato per il reato di... su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di una persona ritenuta gravemente indiziata del reato di, aggravata dal metodo mafioso. In particolare, l'indagato, ...Un uomo , F. M le sue iniziali, è stato arrestato pere porto ingiustificato in luogo pubblico di strumento atto ad offendere. In particolare, l'uomo è accusato di aver minacciato con un pugnale il figlio, all'interno del negozio di ...Ad Acerra due studenti universitari sono stati arrestati insieme al figlio di un boss di camorra locale: avrebbero tentato un’estorsione a un ...I carabinieri della stazione di San Giorgio La Molara, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo con la collaborazione dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Be ...