Temptation Island | Francesca e Manuel sono tornati insieme? Spunta un commento che chiarisce ogni dubbio

Mentre l'ultima puntata disi è chiusa con oltre 3 milioni di spettatori e il 40% di share, confermando ancora una volta il successo del format del programma di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia , i fan ...... trovare il successo e trovare l'amore" e questo, secondo la Mennoia, è il motivo per cui centinaia di coppie vogliono mettere in gioco il loro rapporto aWinter ...Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara hanno deciso di lasciareinsieme . Un epilogo che ha sorpreso i telespettatori e che è stato commentato proprio dalla ragazza, che ha deciso di intervenire sui social per fare un bilancio del suo percorso ...

Un ex volto assai discusso del reality show di Canale 5 è stato paparazzato in compagnia di un famoso petroliere iraniano ...Francesca e Manuel hanno lasciato Temptation Island da single. Dopo un mese, i due hanno ricominciato a frequentarsi Ecco un commento che fuga ogni dubbio.