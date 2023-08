Temptation Island | ex tentatrice beccata con un potente petroliere | che fortuna

(Di mercoledì 2 agosto 2023) In queste ore sta circolando in rete una notizia che riguarda un exdi. Si tratta di Zoe Mallucci, che pare sia stata statainsieme al magnate iraniano Hormoz Vasfi. Chi ha seguito il reality show durante l’estate 2019 ricorderà sicuramente la bionda e affascinante modella. Zoe era riuscita a mettere L'articolo, excon un: cheproviene da KontroKultura.

È finita in gloria l'ennesima edizione di, il programma dei cornuti di Canale 5. Lo ha fatto con un nuovo record di ascolti, una roba da 3.559.000 spettatori e 28.1% di share, dati che non si leggono neppure ad autunno ...Ale Ligotti il prima e il dopo2023: come è cambiata la fidanzata di ...é finita male la storia tra Daniele De Bosis e Vittoria Egidi : Vittoria lo ha tradito con il single Edoardo . Con lui si é lasciata andare a dolci baci e languide carezze : ...

"Sono noiosi. Finale scontato". Raffaella Mennoia, chi boccia a Temptation Island ilGiornale.it

Si è conclusa lunedì, 31 luglio, l’ultima edizione di Temptation Island chiudendo una stagione piena di successi. Nel corso dell’ultima puntata, il pubblico ha potuto vedere cosa è successo alle coppi ...Dopo la fine di Temptation Island, Mirko Brunetti ha dato ufficialmente il via alla sua relazione con la tentatrice Greta Rossetti, e sembrerebbe che tutto stia procedendo a meraviglia tra loro. A ...