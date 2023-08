Temptation Island 2023 | Maria De Filippi chiama una fidanzata | trono in arrivo?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Una delle protagonista della nuova edizione diè stata Francesca Sorrentino, la quale ha deciso di chiudere la sua relazione dopo quanto accaduto nel villaggio dei sentimenti. Il suo percorso ha incuriosito molti telespettatori e l’affetto si è propagato in gran misura. I suoi modi di fare e le sue decisioni sembrerebbero aver convinto ancheDeche l’avrebbe contattata per una proposta in vista della nuova stagione di Uomini e Donne.Francesca L’avventura di Francesca Sorrentino aserviva per riconciliare la coppia che viveva troppi alti e bassi, ma alla fine è terminata con la rottura definitiva. Anche a distanza di ...