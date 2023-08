Temptation Island 2023 | Greta Rossetti | i nuovi ritocchi estetici diventano virali

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 2 agosto 2023), influencer amatissima dai giovani, ha catturato l’attenzione di tutti non solo per il suo nuovo fidanzamento con Mirko Brunetti, ma anche per i suoiche hanno scatenato dibattiti sui social. Gli utenti del web hanno notato come le labbra siano diventate più voluminose e il naso più affilato, e le foto del suo cambiamento fisico hanno fatto il giro del web.perLa giovane influencer, nota per i suoi consigli di bellezza, sembra essere diventata il centro dell’attenzione anche per il suo aspetto fisico. Molti utenti hanno notato come il suo viso abbia subito notevoli ...