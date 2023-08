Tempesta d’amore trame 6-12 Agosto 2023

Leggi su mediaturkey

(Di mercoledì 2 agosto 2023) 6La nonna di Paul – Anna – torna al Fürstenhof dopo aver scoperto che la verità sulla morta di Manuela von Thalheim è venuta alla luce. L’anziana implora il perdono di Henning, a cui confessa di non aver mai smesso di sentirsi in colpa per quanto accaduto L'articolo proviene da MEDIATURKEY.