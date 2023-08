(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il settore vale 13,3 miliardi di euro in Italia. Tante le innovazioni, dai rossetti personalizzati agli applicatori in grado di controllare i movimenti

Persino l'esercito giapponese starebbe testando questa, con l'obiettivo di adottarla a breve. Le paure attorno al monopolio spazialespiegato in un approfondito articolo del New York ...È l'app di streaming più amata da giovani e giovanissimi, oltre 50 milioni di download solo su Android, circa 120 milioni di utenti registrati , di cui 11 milioni paganti: è un po'Netflix, ma si possono vedere solo anime giapponesi o comunque in arrivo dall'Oriente. Si chiama Crunchyroll, è una piattaforma di streaming disponibile in tutto il mondo e attualmente di ...Innanzitutto,già detto deve essere unico altrimenti il sistema non permetterà di continuare a creare l'account. Inoltre, deve essere costituito da meno di 30 caratteri e può avere solo lettere, ...

Tecnologia, come cambia la cosmetica WIRED Italia

Il settore vale 13,3 miliardi di euro in Italia. Tante le innovazioni, dai rossetti personalizzati agli applicatori in grado di controllare i movimenti ...E' possibile conferire a un oggetto creato dall’uomo quelle proprietà che normalmente attribuiamo alla vita I risultati di un nuovo studio ...