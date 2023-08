Taranto | accusa | droga in casa ai fini di spaccio | sedicenne ai domiciliari Carabinieri

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Sabato pomeriggio, idella Sezione Operativa della Compagnia dihanno arrestato un 16enne del posto, presunto responsabile di aver detenuto, con lo scopo di metterla in commercio, una consistente quantità di sostanza stupefacente e denunciato a piede libero la madre convivente per concorso nel reato. I militari dell’Arma, nei giorni scorsi, avevano osservato un anomalo movimento di persone da un appartamento del quartiere periferico del capoluogo jonico. Insospettiti di tale viavai, hanno deciso di effettuare un controllo presso l’abitazione, in cui erano presenti una donna ed il figlio 16enne, il quale alla vista dei, ha tentato una rocambolesca fuga dal balcone ma è stato prontamente boccato. Nel corso della perquisizione, i ...

Lo stupefacente, è stato consegnato al Laboratorio Analisi Sostanza Stupefacente del Comando Provinciale di. Il ragazzo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva,

Grande attesa per la decisione del Riesame. La difesa contesta gli «omissis» negli atti depositati e la natura mafiosa del delitto sostenendo che si tratti di una vicenda familiare ...