Tanti | “Comuni da sempre in trincea | ma ora non è peggio di prima”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Assistenti sociali cuore pulsante di ogni azione sul sociale” “Migranti, reddito di cittadinanza, nuove e vecchie povertà, Pnrr senza parlare del Covid: dasono inlinea ed ine spesso pure in solitudine ma ora non èdie chi lo dice fa un po’ di evidente strumentalizzazione contro il Governo Meloni che è cosa legittima ma molto di parte e non vera. Il tema deilasciati spesso soli è un tema antico che io condivido a tal punto che teorizzo il “partito” dei sindaci e degli amministratori del centrodestra, ma sostenere che oggi siamo soli ed un tempo non era così è semplicemente falso. Mi auguro che la politica, tutta, faccia una riflessione sulla centralità deima accusare il Governo Meloni di ...

Fra iprogetti, già dal 2022 l'Azienda ha infatti adottato la Policy Sostegno della ... con una partecipazione che vede coinvolte fino ad oggi 19 regioni, 67 province e 170, di cui 28 ...... l'unica che presenta caratteristichecon il mondo degli investimenti. Lo studio e l'impegno ... i punti di contatto tra il gioco del poker e il mondo finanziario sono davvero, anche se ......non ha espresso una opinione tecnica o economica ma ha ricordato quello che nel sud temono in:... Sono circa un migliaio I beni assegnati daiin questo modo. Ingenti le spese per ...Le installazioni dell’artista Roland Haas sparse lungo il sentiero offrono tanti spunti sul modo di vivere e di lavorare ... uno dei più piccoli comuni del Montefon, distante 15 chilometri da Schruns.La Cgil tuona: "I Comuni sono da soli e senza risorse adeguate. I servizi sociali non hanno linee guida e soffrono per gli organici ridotti. Chiediamo subito scelte diverse a sostegno di chi è in diff ...