Tachigrafo intelligente | i ritardi nello sviluppo tecnologico faranno rinviare l' obbligo d' installazione?

(Di mercoledì 2 agosto 2023) È scattato il conto alla rovescia per l', sui veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate immatricolati per la prima volta, deldi seconda generazione chiamato, ...

È scattato il conto alla rovescia per l'installazione, sui veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate immatricolati per la prima volta, deldi seconda generazione chiamato, dalla Commissione Europea, a 'sostituire' quelli realizzati nella prima versione, già obbligatori sui mezzi immatricolati dal 15 giugno 2019, ......immatricolato in Polonia è stata accertata la presenza di un dispositivo usb jammer simile a quello scoperto qualche settimana fa in grado di creare interferenza con il. L'......immatricolato in Polonia è stata accertata la presenza di un dispositivo usb jammer simile a quello scoperto qualche settimana fa in grado di creare interferenza con il. L'...