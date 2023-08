Tabellone Atp 500 Washington 2023 | Fritz guida il seeding | Tiafoe seconda testa di serie

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ildel torneo Atp 500 dicon tanti bye al primo turno in virtù di un main draw a 48 giocatori. Non ci sono italiani, pertanto i motivi di interesse sono principalmente i padroni di casa, le prime due teste di, presenti anche Nishikori e Anderson, redivivi dopo lunghi momenti di stop. Di seguito ecco allora ilcompleto in continuo aggiornamento. COPERTURA TV MONTEPREMI SECONDO TURNO (1)vs (Q) Svajda Nakashima vs (15) Murray (11) Eubanks vs (LL) Shimabukuro Thompson vs (7) Mannarino Mmoh b. (4) Hurkacz 6-3 6-7(4) 7-6(4) Albot vs (16) Wolf (12) Griekspoor vs Broady (WC) Monfils vs (6) Bublik (5) Dimitrov b. McDonald 7-6(6) 6-2 Ruusuvuori b. (10) Nishioka 6-7(5) 6-4 6-2 (13) Humbert vs ...